Asd Terranuova Traiana acquisite le prestazioni sportive di Ricardo Gué Rosa Cardoso

Arezzo, 24 novembre 2025 –  ASD Terranuova Traiana comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Ricardo Gué Rosa Cardoso, attaccante esterno classe 2001, proveniente dal club finlandese Kokkolan Pallo?Veikot (KPV). Nato a Funchal (Portogallo) il 23 settembre 2001, Ricardo Cardoso è un’ala sinistra di grande rapidità e tecnica, capace di incidere sia in fase di costruzione che in zona gol. Calciatore portoghese naturalizzato saotomense Ricardo è cresciuto nei settori giovanili di Amora FC, Sporting CP e Belenenses SAD, debutta tra i professionisti nella stagione 2020-21 con la prima squadra B del Belenenses SAD nella “Campeonato de Portugal” (terzo livello in Portogallo), segnando la rete decisiva nella gara d’esordio contro l’Oriental Dragon. 🔗 Leggi su Lanazione.it

