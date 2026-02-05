L' arte contemporanea accende Bologna

Bologna si prepara a vivere una settimana intensa di eventi legati all’arte contemporanea. La città si riempie di mostre, installazioni e incontri, puntando i riflettori su Artefiera, il grande appuntamento che ogni anno riporta Bologna al centro del panorama artistico. Le strade si animano, i musei aprono nuove esposizioni e gli artisti sono presenti in città, pronti a mostrare le loro ultime creazioni. La passione per l’arte si respira ovunque, tra visitatori, collezionisti e appassionati che arrivano da tutta Italia.

E? la grande settimana dell’arte a Bologna, il momento dell’anno in cui la citta? si riallinea attorno al proprio asse storico e simbolico: Artefiera. Da oggi fino a domenica, i padiglioni di BolognaFiere tornano a essere il baricentro del sistema, con oltre 150 gallerie italiane e internazionali chiamate a misurarsi con una fiera che inaugura un nuovo corso sotto la direzione di Davide Ferri, segnando un passaggio di testimone atteso e strategico. L’obiettivo dichiarato è duplice: consolidare il ruolo di Artefiera come piattaforma di riferimento per il moderno e il contemporaneo in Italia e, insieme, intercettare un pubblico più ampio e trasversale, fatto non solo di collezionisti e addetti ai lavori ma anche di visitatori attratti da una proposta culturale sempre più articolata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Bologna si trasforma in un ponte tra passato e futuro con la mostra Codex.

Si apre a Venezia la mostra collettiva *More Than This*, che mette in mostra le nuove forme dell'arte contemporanea.

