Michael Bublé emoziona in Vaticano al Concerto con i Poveri con Papa Leone XIV

(LaPresse) Il cantante e cantautore canadese Michael Bublé si è esibito in Vaticano, alla presenza di Papa Leone XIV, che ha assistito al concerto partecipando e cantando alcuni brani insieme al pubblico. L’evento, giunto alla sesta edizione del “Concerto con i Poveri”, si è svolto nell’Aula Paolo VI. Sul palco hanno suonato anche la Nova Opera Orchestra e il Coro della Diocesi di Roma. Durante la serata, Bublé ha alternato i suoi brani più celebri, come Feeling Good e L.O.V.E., a classici natalizi tra cui It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas e Silent Night. L’artista ha interpretato anche l’Ave Maria in latino, emozionando il pubblico. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Michael Bublé emoziona in Vaticano al Concerto con i Poveri con Papa Leone XIV

