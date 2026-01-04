Gualtieri e Rocca incontrano papa Leone XIV | ecco i doni consegnati al pontefice

Il 3 gennaio, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e il presidente della regione Lazio, Francesco Rocca, hanno incontrato papa Leone XIV nel Palazzo Apostolico. L’occasione ha visto la consegna di doni simbolici e un confronto sui risultati raggiunti durante il recente Giubileo. L’evento si inserisce in un dialogo istituzionale volto a rafforzare i rapporti tra le autorità locali e la Santa Sede.

