Dal web a Piazza San Pietro | Don Francesco Cristofaro e amici incontrano Papa Leone XIV

Un'amicizia nata sui social media tra Don Francesco Cristofaro e alcuni amici si è trasformata in un momento memorabile, incontrando di persona Papa Leone XIV in Piazza San Pietro. Questo evento rappresenta un esempio di come le connessioni digitali possano portare a incontri significativi nella realtà.

Un’amicizia nata sui social media si è concretizzata nella vita reale, culminando con un incontro speciale in Piazza San Pietro. Don Francesco Cristofaro, sacerdote catanzarese noto per il suo apostolato digitale, insieme agli amici Michele, Mauro e Maurizio, ha avuto l’opportunità di incontrare Papa Leone XIV durante l’udienza generale di mercoledì. Attraverso il suo canale YouTube, Don Francesco propone quotidianamente momenti di preghiera, come il Santo Rosario e la coroncina alla Divina Misericordia, oltre a commenti al Vangelo e saluti di buon giorno, raggiungendo migliaia di fedeli in Italia e all’estero. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it