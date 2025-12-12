Dal web a Piazza San Pietro | Don Francesco Cristofaro e amici incontrano Papa Leone XIV
Un'amicizia nata sui social media tra Don Francesco Cristofaro e alcuni amici si è trasformata in un momento memorabile, incontrando di persona Papa Leone XIV in Piazza San Pietro. Questo evento rappresenta un esempio di come le connessioni digitali possano portare a incontri significativi nella realtà.
Un’amicizia nata sui social media si è concretizzata nella vita reale, culminando con un incontro speciale in Piazza San Pietro. Don Francesco Cristofaro, sacerdote catanzarese noto per il suo apostolato digitale, insieme agli amici Michele, Mauro e Maurizio, ha avuto l’opportunità di incontrare Papa Leone XIV durante l’udienza generale di mercoledì. Attraverso il suo canale YouTube, Don Francesco propone quotidianamente momenti di preghiera, come il Santo Rosario e la coroncina alla Divina Misericordia, oltre a commenti al Vangelo e saluti di buon giorno, raggiungendo migliaia di fedeli in Italia e all’estero. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
L’8 dicembre ha acceso il Natale a Capranica Prenestina! Per la prima volta, Piazza Pietro Baccelli si è trasformata in un angolo di magia: luci, colori e profumi hanno avvolto grandi e piccoli, creando un’atmosfera calda ed accogliente, quasi come una gran - facebook.com Vai su Facebook
Piazza San Pietro: il 15 dicembre l’inaugurazione di prese e albero - Rimarranno esposti fino all'11 gennaio, festa del Battesimo del Signore ... Scrive romasette.it
Sgomento e festa: come Piazza San Pietro ha reagito all’elezione di Papa Leone XIV - La fumata bianca, appena passate le 18, sorprende tutti, comprese le troupe tv. Riporta lettera43.it
Vatican Media Live - Italiano