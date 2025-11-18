Quirinale ecco quando Bignami FdI ha chiesto in Aula di smentire il piano anti Meloni

Bignami attacca le opposizioni: «Sinistra ignobile, aspettiamo ancora la smentita». Polemica in Aula dopo le accuse e il caso sul direttore del giornale. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

quirinale ecco quando bignami fdi ha chiesto in aula di smentire il piano anti meloni

© Affaritaliani.it - Quirinale, ecco quando Bignami (FdI) ha chiesto in Aula di smentire il "piano" anti Meloni

