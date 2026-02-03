Vannacci lascia la Lega e annuncia un nuovo soggetto politico | il MAC pronto alla fase costituente

Il generale Roberto Vannacci lascia la Lega e annuncia la nascita di un nuovo soggetto politico, il MAC. La sua decisione apre una fase nuova sulla scena politica italiana, con un progetto che si prepara a diventare un punto di riferimento in vista delle prossime elezioni. Vannacci ha spiegato di voler portare avanti un’idea diversa, lontana dagli schemi tradizionali, e ha già iniziato le prime mosse per mettere insieme un gruppo di sostenitori. La sua scelta potrebbe cambiare gli equilibri tra i partiti, creando nuove alleanze e aprendo una sfida diretta a chi

È una svolta destinata a pesare sugli equilibri politici nazionali. Il generale Roberto Vannacci ha annunciato oggi la sua uscita dalla Lega e la decisione di dar vita a un nuovo soggetto politico, segnando una linea di demarcazione netta e l’avvio di una fase inedita, definita come impegnativa e carica di responsabilità. Un passaggio che chiama in causa anche il MAC, chiamato – per storia, identità e percorso già costruito – a svolgere un ruolo attivo e responsabile nella fase costituente del nuovo progetto. È quanto emerge dal messaggio rivolto ai soci dal presidente Guido Giacometti, che invita a una riflessione profonda e a una scelta consapevole. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

