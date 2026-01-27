La Giornata della Memoria è un momento di riflessione dedicato alle vittime dell'Olocausto. Ricordare gli orrori del passato è fondamentale per promuovere la consapevolezza e il rispetto, evitando che simili tragedie si ripetano. Ogni anno, questa ricorrenza invita a un confronto sobrio e rispettoso con la storia, valorizzando l'importanza della memoria collettiva.

Ventisette gennaio 2026. Come ogni anno nella Giornata della memoria si commemorano le vittime dell'Olocausto. L'Unità, diretta da Piero Sansonetti, titola in questo modo: "Ricordiamoci della Shoah e mettiamola a confronto con lo sterminio in Palestina". L'accostamento è forte, spiazzante. Sottolinea che è in atto uno sterminio, pianificato, una sorta di "soluzione finale". Solo che, al posto degli ebrei stavolta nel mirino ci sono i palestinesi. E gli ebrei sono diventati i carnefici. A parte l'estrema confusione che si fa, forse voluta, tra religioneetnia e Statopolitica, il problema è enorme e assai complesso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'Unità e l'oltraggio alla Shoah nel giorno della Memoria: lo sterminio di Hitler come Gaza

Il Giorno della Memoria ci invita a riflettere sull’esperienza dei sopravvissuti ai campi di sterminio.

Il 27 gennaio ricorda la liberazione di Auschwitz e le vittime dell'Olocausto, ma rappresenta anche un momento di riflessione su altre crisi umanitarie, come quella attuale a Gaza.

