L’angelo Meloni cancellato ma l’angelicato Conte resta E c’è chi rilancia | e il ciuffo del cherubino Giuseppi?

Questa mattina, i riflettori si sono accesi su un’inedita disputa tra Giorgia Meloni e Giuseppe Conte. Mentre l’angelo Meloni viene quasi cancellato dalle discussioni pubbliche, l’angelicato Conte resta protagonista, con il suo caratteristico ciuffo che diventa oggetto di ironia. La questione si sposta sulle recenti regole di par condicio nello spazio politico, ma tra battute e divagazioni, l’attenzione si sposta anche su qualche eccezione che ha acceso ancora di più il dibattito.

Il tema all’ordine del giorno è: la par condicio dello sbanchetto e le divagazioni (e eccezioni) sul tema. Così, dopo la rimozione del volto della Meloni nella chiesa di San Lorenzo in Lucina, il giurista Mirabelli avverte: via anche le fattezze di Conte. Come a dire che, se la fede non è bipartisan, sul caso deve intervenire la censura cromatica e la logica bipartisan. L’angelo Meloni cancellato, ma il cherubino Conte resta. C’era una volta l’iconografia sacra, fatta di santi, martiri e devozione. Oggi, nelle navate romane, sembra di stare in una redazione di un talk show di terza serata, tra “par condicio” del pennello e correttori di bozze in abito talare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

A Roma, un restauro ha acceso una polemica inattesa.

Meloni si presenta con un volto che ricorda un cherubino nella basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

