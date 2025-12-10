I Dodgers regalano all’ex lanciatore dei Mets un contratto da 69 milioni di dollari nella MLB

I Los Angeles Dodgers hanno ufficialmente annunciato l'acquisto dell'ex lanciatore dei Mets, Edwin Diaz, con un contratto triennale da 69 milioni di dollari per la stagione 2025. La firma rappresenta un importante investimento nella rosa della squadra e ha suscitato grande interesse tra gli appassionati di baseball.

2025-12-10 11:35:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Secondo un rapporto, il lanciatore All-Star Edwin Diaz ha firmato un contratto triennale del valore di 69 milioni di dollari con i Los Angeles Dodgers. Diaz, che ha giocato per i New York Mets tra il 2019 e il 2022 e dal 2024 fino a rescindere il suo contratto quest’anno, avrà in media uno stipendio record di 23 milioni di dollari per un giocatore di rilievo della MLB, secondo The Athletic. Il 31enne ha registrato un’ERA di 1,63 con 28 parate nella sua sesta stagione con i Mets, oltre a guadagnarsi la sua terza convocazione All-Star. 🔗 Leggi su Justcalcio.com