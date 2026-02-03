Rozier ha vinto il ricorso contro i Miami Heat e riceverà il suo stipendio da 26,6 milioni di dollari. Dopo essere stato sospeso in seguito alle accuse federali legate allo scandalo scommesse, ora il team è stato obbligato a pagarlo. La decisione arriva dopo un arbitrato che ha ribaltato la sospensione e riaperto la porta al pagamento del contratto.

Terry Rozier, guardia dei Miami Heat, riceverà il salario di 26.6 milioni di dollari (circa 22.5 milioni di euro) per questa stagione. Lo stipendio era stato sospeso dalla Nba dopo l’arresto e l’incriminazione federale del giocatore nell’ambito di un’indagine sul gioco d’azzardo. La Nbpa (National Basketball Player Association, il sindacato dei giocatori) ha fatto ricorso e un arbitrato ha stabilito che la sua situazione non rientra tra i casi previsti dall’accordo collettivo per il congedo non retribuito. "Terry ha vinto in base ai principi del diritto contrattuale e dell’accordo collettivo tra la lega e i giocatori, ma il principio più importante in gioco è la presunzione di innocenza», ha dichiarato Jim Trusty, avvocato di Rozier. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Caso scommesse, Rozier vince il ricorso: scongelato il suo stipendio da 26.6 milioni di dollari

