Lanciato il progetto Vault | come gli Usa si assicureranno i minerali strategici

La Casa Bianca ha annunciato il lancio del progetto Vault, un piano per rafforzare la sicurezza delle forniture di minerali strategici negli Stati Uniti. L’obiettivo è creare una riserva di materie prime critiche e coinvolgere partner pubblici e privati. L’iniziativa punta a garantire che il paese abbia sempre a disposizione le risorse fondamentali in caso di crisi o interruzioni nelle forniture.

Lo scorso 2 febbraio, la Casa Bianca ha annunciato il progetto Vault: un'iniziativa per la sicurezza della catena di approvvigionamento che istituisce la riserva minerali critici strategica degli Stati Uniti, e un partenariato pubblico-privato indipendente che immagazzinerà materie prime essenziali in strutture in tutti gli Usa. Sicurezza negli approvvigionamenti. Exim, Export-Import Bank, ha approvato un prestito diretto fino a 10 miliardi di dollari al progetto Vault, fornendo finanziamenti a lungo termine a una partnership tra produttori di apparecchiature originali e fornitori di capitale del settore privato.

