Una scorta di minerali Ecco cos’è il Project Vault

Il governo ha annunciato un nuovo piano per assicurarsi una fornitura stabile di minerali e terre rare. In un anno, sono state messe in atto misure straordinarie per garantire che gli Stati Uniti abbiano accesso a queste risorse cruciali. L’obiettivo è ridurre la dipendenza da importazioni e rafforzare la sicurezza nazionale. La misura mira a creare una sorta di riserva strategica, evitando crisi di approvvigionamento in futuro.

"Nell'ultimo anno, la mia amministrazione ha adottato misure straordinarie per garantire che gli Stati Uniti dispongano di tutti i minerali essenziali e delle terre rare di cui abbiamo bisogno". A dirlo è Donald Trump, che ha tutta l'intenzione di continuare su questa strada. Dallo Studio Ovale il presidente americano lancia il Project Vault, una iniziativa da 12 miliardi di dollari complessivi per creare una scorta di minerali strategici e mettere al sicuro le catene di approvvigionamento. Verrà finanziata per 1,67 miliardi da fondi privati, mentre per i restanti 10 miliardi il consiglio di amministrazione della Us Export-Import Bank ha già approvato il prestito.

