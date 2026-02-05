Lanciano piange la scomparsa di Rita Stella storica fruttivendola di corso Roma

La città di Lanciano piange Rita Stella, la storica fruttivendola di corso Roma. Per oltre 60 anni, il suo negozio è stato un punto di riferimento per gli abitanti del quartiere, che la ricorderanno con affetto. La sua scomparsa lascia un vuoto tra chi la conosceva e frequentava il suo negozio ogni giorno.

Per oltre 60 anni è stato un simbolo di corso Roma con il suo negozio di frutta e verdura che era un punto di riferimento per il quartiere. Rita Stella, storica commerciante di Lanciano, si è spenta all'ospedale Renzetti all'età di 81 anni. A darne l'annuncio il marito Angiolino, che ha condiviso con lei anche il lavoro, i figli Fabio e Marcella. Un mazzo di fiori è stato apposto sulla vetrina di quello che era il suo negozio. Dopo una vita spesa tra cassette di frutta e verdura, lo scorso anno Rita Stella e il marito avevano deciso di chiudere la saracinesca del loro piccolo negozio aperto nel lontano 1963.🔗 Leggi su Chietitoday.it

