Lanciano piange la scomparsa di Rita Stella storica fruttivendola di corso Roma
La città di Lanciano piange Rita Stella, la storica fruttivendola di corso Roma. Per oltre 60 anni, il suo negozio è stato un punto di riferimento per gli abitanti del quartiere, che la ricorderanno con affetto. La sua scomparsa lascia un vuoto tra chi la conosceva e frequentava il suo negozio ogni giorno.
Per oltre 60 anni è stato un simbolo di corso Roma con il suo negozio di frutta e verdura che era un punto di riferimento per il quartiere. Rita Stella, storica commerciante di Lanciano, si è spenta all'ospedale Renzetti all'età di 81 anni. A darne l'annuncio il marito Angiolino, che ha condiviso con lei anche il lavoro, i figli Fabio e Marcella. Un mazzo di fiori è stato apposto sulla vetrina di quello che era il suo negozio. Dopo una vita spesa tra cassette di frutta e verdura, lo scorso anno Rita Stella e il marito avevano deciso di chiudere la saracinesca del loro piccolo negozio aperto nel lontano 1963.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Approfondimenti su Lanciano CorsoRoma
Lanciano piange la scomparsa dell'ingegnere Donatino Ciavarelli
Lanciano si addolora per la perdita di Donatino Ciavarelli, ingegnere e ex amministratore, scomparso all’età di 66 anni presso l’ospedale civile di Pescara.
Il mondo della ginnastica ritmica piange la scomparsa di Isabelle Marciniak: addio alla giovane stella brasiliana, aveva soli 18 anni
Ultime notizie su Lanciano CorsoRoma
Argomenti discussi: Addio a Nicola D'Alonzo, chef ed ex insegnante dell'istituto alberghiero; Sembra un pacemaker ma non lo è. A Lanciano nuovo trattamento per lo scompenso cardiaco.
#Lanciano. Addio a Rita Stella, storica commerciante di Corso Roma #abruzzo #cronaca x.com
Lanciano piange Rita Stella, 81 anni, storica fruttivendola di corso Roma. A darne il triste annuncio sono il marito Angiolino Luciani, i figli Fabio e Marcella e i nipoti. La camera ardente è allestita presso l'ospedale "Renzetti". I funerali sabato 7 febbraio, al facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.