Il mondo della ginnastica ritmica piange la scomparsa di Isabelle Marciniak | addio alla giovane stella brasiliana aveva soli 18 anni

Una brutta notizia ha scosso il mondo della ginnastica ritmica. Isabelle Marciniak, giovane promessa brasiliana di questa disciplina, è scomparsa all’età di soli 18 anni. A darne l’annuncio ufficiale è stata la Federazione di Ginnastica del Paraná, lo Stato in cui l’atleta era nata e cresciuta sportivamente. Marciniak si è spenta alla vigilia di Natale dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro il linfoma di Hodgkin, una grave patologia oncologica del sistema linfatico che colpisce i linfociti B. La diagnosi era arrivata nel 2023, costringendola a interrompere prematuramente una carriera agonistica che, in considerazione della giovane età, aveva già mostrato segnali di grande talento e maturità sportiva nelle competizioni a cui aveva preso parte. 🔗 Leggi su Oasport.it

