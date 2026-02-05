La Polizia di Torino sta lavorando senza sosta per identificare i protagonisti delle proteste violente degli ultimi mesi. Un minorenne accusato di aver lanciato 30 volte contro gli agenti durante le manifestazioni è stato portato in comunità. Le forze dell’ordine continuano le indagini per fare luce su quanto accaduto e assicurare chi ha partecipato alle aggressioni.

Le indagini della Questura di Torino proseguono per individuare quanti più partecipanti possibili alle manifestazioni violente che si sono svolte negli ultimi mesi. Sono state numerose, a prescindere da quelle per Askatasuna, quelle che si sono susseguite per la Palestina e sono ancora tanti i soggetti da individuare tra quelli che si sono resi protagonisti di violenze. Nelle ultime ore la Polizia di Stato ha individuato un minore nei confronti del quale è stato disposto dal Gip il collocamento in una comunità, con autorizzazione alla permanenza in casa in attesa del reperimento della risorsa. I reati ipotizzati a suo carico sono di resistenza aggravata a Pubblico Ufficiale, travisamento e danneggiamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Da lui 30 lanci contro gli agenti a Torino". Il minorenne pro Pal va in comunità

La polizia di Torino ha arrestato un minorenne considerato responsabile di aver lanciato circa 30 oggetti contro gli agenti durante gli scontri in città.

L’operazione Riot a Torino ha portato all’arresto di alcuni giovani sospettati di aver partecipato ai disordini durante le manifestazioni pro Palestina del 3 ottobre.

