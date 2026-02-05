L’amministrazione Trump ritira 700 agenti federali da Minneapolis

L’amministrazione Trump ha deciso di ritirare 700 agenti federali dall’area di Minneapolis. Tom Homan, l’inviato di Trump, ha annunciato il ritiro immediato degli agenti dell’immigrazione, poche settimane dopo le tensioni che hanno seguito la morte di due manifestanti. La decisione arriva a pochi giorni dalla fine della presenza di forze federali nella città, che avevano suscitato polemiche e proteste.

Con un simile esercizio di equilibrio, Trump si è soffermato, in un'intervista alla Nbc, sulle lezioni dei recenti eventi di Minneapolis: "Ho imparato che a volte un approccio più morbido può essere utile. Ma bisogna comunque essere duri nell'attuazione della politica migratoria", ha affermato. Riguardo alle migliaia di agenti federali impegnati a Minneapolis, spesso con il volto coperto, Homan ha annunciato "il ritiro con effetto immediato di settecento agenti". Non ha precisato se il ritiro riguarda Minneapolis o lo stato del Minnesota in generale. L'inviato di Trump ha sottolineato che circa duemila agenti rimarranno sul posto, contro i 150 presenti prima dell'inizio della grande operazione antimmigrazione in corso.

