L'amministrazione Trump ritira «immediatamente» 700 agenti federali per l'immigrazione da Minneapolis. Lo annuncia lo zar dei confini Tom Homan. Con la partenza di 700 agenti federali dell'immigrazione, sono circa «2.000» quelli che resteranno in Minnesota, ha detto Homan ringraziando le autorità locali per la cooperazione. Si tratta di agenti sia dell'Ice (la polizia anti immigrazione) sia della Border Patrol. «Vogliamo rendere la nostra operazione più efficiente e intelligente. Non ci stiamo arrendendo», ha messo in evidenza Homan, assicurando che non lascerà fino a quando la situazione non sarà risolta. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Minneapolis, l'annuncio dello "zar dei confini": Trump ritira 700 agenti federali dell'Ice

Recenti eventi a Minneapolis hanno suscitato forti reazioni: un uomo ucciso da agenti federali ha generato proteste, mentre l'ICE ha deportato una bambina di due anni.

A Minneapolis, un uomo è stato colpito da agenti federali durante un intervento questa mattina, risultando deceduto.

