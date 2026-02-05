Lakers Luke Kennard arriva Hawks | Vincent e una seconda scelta

I Los Angeles Lakers hanno ufficializzato lo scambio con gli Atlanta Hawks. I Lakers hanno preso Luke Kennard, cedendo Gabe Vincent e una seconda scelta al Draft del 2032. La mossa cambia le carte in tavola per entrambe le squadre e potrebbe influenzare le prossime stagioni.

Lo scambio tra los angeles lakers e atlanta hawks porta Luke Kennard in California in cambio di Gabe Vincent e di una seconda scelta al Draft 2032. L’operazione, che coinvolge due progetti offensivi di rilievo, cambia le prospettive delle rotazioni e del tiro esterno, offrendo ai Lakers una risorsa immediata per lo spacing e la verosimile continuità di gioco. In base all’accordo, i lakers acquisiscono Luke Kennard dagli atlanta hawks, ricevendo in cambio Gabe Vincent e una seconda scelta al Draft 2032. Vincent, firmato nell’estate 2023, ha convissuto con diversi problemi fisici nelle sue prime stagioni a Los Angeles ed è destinato alla free agency in estate. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Lakers, Luke Kennard arriva Hawks: Vincent e una seconda scelta Approfondimenti su Lakers Hawks Raspadori aspetta il Napoli. La Roma infastidita (rosica), si sente una seconda scelta se non una terza Raspadori attende una decisione ufficiale dal Napoli, mentre la Roma appare insoddisfatta, percependo di essere una delle ultime opzioni per il giocatore. Perché Federico Chiesa resta al Liverpool anche se Slot lo considera una seconda scelta Federico Chiesa, ex attaccante di Fiorentina e Juventus, è al centro di voci di mercato che lo collegano al Liverpool. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Lakers Hawks Hawks' Luke Kennard: Added to injury reportKennard is questionable for Tuesday's game against the Lakers due to a neck sprain. Kennard put together a strong showing Sunday against the Warriors but evidently came away from the matchup with an ... cbssports.com Hawks' Luke Kennard: Won't play TuesdayKennard is out for Tuesday's game against the Lakers due to a neck sprain, Brad Rowland of the Locked On Podcast Network reports. The veteran sharpshooter can be considered day-to-day ahead of ... cbssports.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.