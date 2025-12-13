Perché Federico Chiesa resta al Liverpool anche se Slot lo considera una seconda scelta

Federico Chiesa, ex attaccante di Fiorentina e Juventus, è al centro di voci di mercato che lo collegano al Liverpool. Nonostante sia considerato una seconda scelta da Jurgen Klopp, il suo nome riemerge con forza a poche settimane dall'apertura della sessione di gennaio, alimentando discussioni sul suo possibile trasferimento e sul ruolo che potrebbe avere in Inghilterra.

Il nome del calciatore, ex di Fiorentina e Juventus, torna in auge a poche settimane dall'inizio della sessione di mercato di gennaio. Slot ne tesse le lodi ma gli concede poco spazio nelle rotazioni. La domanda sorge spontanea: che ci fa ancora lì?. Fanpage.it Perché Federico Chiesa resta al Liverpool anche se Slot lo considera una seconda scelta - Il nome del calciatore, ex di Fiorentina e Juventus, torna in auge a poche settimane dall'inizio della sessione di mercato di gennaio ... fanpage.it

Federico Chiesa torna in Italia: scelta presa dopo l’ultimo colpo di mercato del Liverpool - L'attaccante azzurro sta per ritornare in Serie A: c'è un club davanti a tutti per l'ingaggio dell'ex ala della Juventus ... msn.com

Splendida Cornice. . Si narra che Federico II di Svevia dicesse “non invidio a Dio il Paradiso, perché sono ben soddisfatto di vivere in Sicilia”: certo, mica doveva attraversarla coi mezzi pubblici. Lo ha fatto invece il nostro @alessandroarcodia, ispirato dalle dis - facebook.com facebook