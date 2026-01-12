raspadori aspetta il napoli la roma infastidita rosica si sente una seconda scelta se non una terza

Raspadori attende una decisione ufficiale dal Napoli, mentre la Roma appare insoddisfatta, percependo di essere una delle ultime opzioni per il giocatore. La situazione mette in evidenza le dinamiche di mercato e le preferenze degli atleti, con i giallorossi che si sentono esclusi dalla prima scelta. Un contesto che riflette le tensioni e le strategie delle società nel definire le proprie operazioni di mercato.

Raspadori aspetta il Napoli e la Roma rosica. I giallorossi hanno capito di essere una seconda scelta, se non una terza per l’attaccante dell’Atletico Madrid e della Nazionale. Ricordiamo che qualche giorno fa Gabriele Oriali ha detto che gli piacerebbe rivedere Raspadori al Napoli. Ne scrive anche la Gazzetta dello Sport: Altre 24 ore, che poi saranno quelle di oggi. Dopodiché stavolta davvero basta, o da una parte o dall’altra. Anche perché la telenovela legata a Giacomo Raspadori sta diventando sempre più ricca di colpi di scena. Al limite dell’imprevedibile, per alcuni versi. La Gazzetta ricorda che Raspadori ha mille dubbi e che Massara – il ds giallorosso che Gasperini detesta – sta facendo di tutto per portarlo a Trigoria ma che se un calciatore non vuole accettare una squadra c’è ben poco da fare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

