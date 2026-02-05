Laika contro l' Ice | Fuori dai Giochi l' opera-denuncia davanti al Coni

La street artist Laika ha affisso davanti al Coni a Roma una nuova opera-denuncia chiamata

AGI - Laika contro l' Ice. 'Ice out' è il nome della nuova opera-denuncia della street artist, affissa davanti alla sede del Coni a Roma. Nell'opera è raffigurato un agente dell'Ice (l'agenzia federale degli Stati Uniti per il contrasto dell'immigrazione, al centro delle polemiche per la sua presenza ai Giochi Olimpici invernali Milano-Cortina 2026 ) che spara a uno ski jumper, con una montagna rovesciata e il logo olimpico trasformato in un mirino. "La presenza dell'agenzia anti-immigrazione è inammissibile - denuncia l'artista - si tratta di squadracce violente e razziste che hanno compiuto veri e propri rastrellamenti". 🔗 Leggi su Agi.it

Un nuovo murales di Laika spunta davanti alla sede del CONI a Roma.

Laika ha dipinto un murale in viale Tiziano, davanti al Coni, per protestare contro la presenza dell’Ice ai Giochi di Milano-Cortina 2026.

