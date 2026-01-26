Colpito da un' auto e scaraventato in un canale pieno d' acqua | muore un pedone

Un uomo di 59 anni ha perso la vita a Precenicco, lunedì 26 gennaio. Secondo le prime ricostruzioni, stava camminando lungo via Canedo, sulla provinciale 56, quando è stato investito da un'auto che lo ha scaraventato in un canale pieno d'acqua. L'incidente si è verificato all’altezza del civico 18. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente.

Un uomo di 59 anni ha perso la vita nel pomeriggio di lunedì 26 gennaio a Precenicco: da una prima ricostruzione, pare che stesse camminando lungo via Canedo sul territorio comunale di Precenicco, su quella che è la provinciale 56, quando un'automobile lo ha colpito, all'altezza del civico 18. L'uomo, residente in paese, è stato sbalzato nel canale a lato della carreggiata, in quel momento pieno d'acqua. Sul posto, intorno alle 18.40, sono giunti i vigili del fuoco e il personale sanitario della Sores, oltre ai carabinieri: nonostante i tentativi per rianimarlo, il 59enne non ce l'ha fatta.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Approfondimenti su colpito auto

Un grave incidente è avvenuto ad Albaro, dove un pedone è stato investito da un SUV e successivamente da un'altra auto.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su colpito auto

Argomenti discussi: Bari, incidente a Poggiofranco: colpito da un’auto un uomo in bici. Non è in pericolo di vita; Investito ai Propilei: restano gravi le condizioni del 60enne. Era appena passato un gruppo, poteva essere una strage; Incidente tra Paganica e Tempera: 22enne su monopattino investito da un’auto; Ragazzino di 14 anni investito da un’auto mentre va a scuola: è gravissimo in ospedale, l’incidente nel Torinese.

Colpito in testa da proiettile mentre è in auto con gli amici, morto 19enne a NapoliUn 19enne è morto dopo essere stato colpito da un proiettile in testa mentre si trovava in auto con alcuni amici a Napoli. L’episodio è avvenuto intorno all’una e mezza in zona Arenaccia, precisamente ... blitzquotidiano.it

Esce di casa in pigiama e ciabatte: viene travolto e ucciso da un'autoLa tragedia è avvenuta a Cutrofiano, in provincia di Lecce. La vittima è un uomo di 41 anni, Francesco Vincenti, residente poco distante dal luogo dell'impatto. Sulla salma è stata disposta l'autopsia ... today.it

Una lamiera staccatasi da un pullman avrebbe colpito l’auto guidata da Rosario Castrovillari, originario di Bisignano - facebook.com facebook

Colpito da malore invade con l’auto la pista ciclabile, tragedia sfiorata a #Foggia x.com