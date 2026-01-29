Acqua per il Belice incontro operativo su Lago Arancio e lavori da 7 milioni

Questa mattina si è tenuto un incontro operativo tra le autorità e gli esperti per discutere i lavori di irrigazione sul Lago Arancio. L’obiettivo è migliorare le risorse idriche per il territorio di Sciacca e della Valle del Belice. Sono stati analizzati i passaggi necessari e i tempi di realizzazione, con un investimento di circa 7 milioni di euro. La priorità resta garantire un approvvigionamento stabile per agricoltori e cittadinanza.

Un confronto operativo sul futuro dell'irrigazione nel territorio di Sciacca e della Valle del Belice. È quello che si è svolto a Sciacca su iniziativa del capogruppo del Partito democratico all'Assemblea regionale siciliana Michele Catanzaro, alla presenza dell'assessore regionale.

