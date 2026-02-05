Lagarde | invierò ai leader Ue lista delle cose da fare per la crescita

La Banca centrale europea sta preparando una lista di proposte da consegnare ai leader europei in vista della riunione straordinaria sulla competitività, prevista per la prossima settimana. Lagarde annuncia che invierà ai capi di stato e di governo un piano con le priorità da seguire per stimolare la crescita in tutta l’Unione.

Roma, 5 feb. (askanews) – La Banca centrale europea sta preparando una sorta di “lista della spesa”, da recapitare ai leader europei, per la riunione straordinaria sulla competitività della prossima settimana. Lo ha riferito la presidente Christine Lagarde, nella conferenza stampa al termine del Consiglio direttivo. “Abbiamo deciso in vista della riunione del 12 febbraio di dare la nostra lista ai leader”. Quella che elenca raccomandazioni, fornite da tempo su Unione di risparmi e investimenti, l’euro digitale, il rafforzamento del mercato unico europeo, l’autonomia strategica europea, la semplificazione delle normative il rafforzamento del quadro istituzionale.🔗 Leggi su Ildenaro.it

In un clima di tensione e critiche, Calenda denuncia il dibattito europeo come miserabile, accusando l'UE di essere destinata a cadere mentre Putin crede di poter manipolare i leader.

