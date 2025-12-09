Trump nuovo schiaffo ai leader Ue | confusi L' attacco a Zelensky | È come Barnum un piazzista Il leader ucraino è da Meloni 

Il presidente Usa torna ad attaccare la Ue in un'intervista a Politico. E su Zelensky: «È tempo che in Ucraina si tengano nuove elezioni». Il presidente ucraino oggi a Roma, dal Papa e da Meloni: «Pronto nuovo piano in 20 punti rivisto con l'Europa» . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Mentre Zelensky è a Roma, Donald Trump dà un nuovo schiaffo all'Europa: "Ha leader deboli, non sanno cosa fare" - Nel milletrecentottantaquattresimo giorno di guerra in Ucraina, la diplomazia internazionale entra in una fase ...