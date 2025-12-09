Trump nuovo schiaffo ai leader Ue | confusi L' attacco a Zelensky | È come Barnum un piazzista Il leader ucraino è da Meloni
Il presidente Usa torna ad attaccare la Ue in un'intervista a Politico. E su Zelensky: «È tempo che in Ucraina si tengano nuove elezioni». Il presidente ucraino oggi a Roma, dal Papa e da Meloni: «Pronto nuovo piano in 20 punti rivisto con l'Europa» . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
La Storia del finimondo da Hitler e Mussolini alle rivoluzioni di Trump: il nuovo libro di Bruno Vespa
Trump Accounts: il nuovo fondo d’investimento per ogni bambino americano
Cosa si nasconde dietro al nuovo (mega) cappello di Melania Trump
Nuovo attacco di Trump all’Europa: “Leader deboli, non sanno che fare”. Ue replica: “Fieri di loro” Vai su X
Nuovo affondo di Donald Trump contro l'Europa.... #EUROPA #trump - facebook.com Vai su Facebook
Mentre Zelensky è a Roma, Donald Trump dà un nuovo schiaffo all’Europa: "Ha leader deboli, non sanno cosa fare" - Nel milletrecentottantaquattresimo giorno di guerra in Ucraina, la diplomazia internazionale entra in una fase ... Scrive msn.com
