Ue | Calenda ' dibattito miserabile Ue cadrà mentre Putin dà ai leader dei maiali'

In un clima di tensione e critiche, Calenda denuncia il dibattito europeo come miserabile, accusando l'UE di essere destinata a cadere mentre Putin crede di poter manipolare i leader. Le sue parole mettono in discussione la fermezza e l’efficacia delle politiche europee, evidenziando le divisioni e le sfide che il continente deve affrontare in un contesto internazionale sempre più complesso.
Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Signora Presidente del Consiglio, io non credo che posso essere sospettato di avere un pregiudizio sulla sua linea di politica estera, eppure le posso dire che lei l'Ucraina l'ha mollata". Lo dice in aula al Senato, Carlo Calenda, sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue. Calenda cita le ultime dichiarazioni di Putin. "Vorrei partire da una cosa che non è stata citata, il fatto cioè che Vladimir Putin ha definito dei maiali approfittatori i leader dei governi europei. Forse bisognerebbe da qui dare tutti insieme una solidarietà al presidente del Consiglio Meloni, al presidente Draghi, agli altri presidenti del Consiglio.
