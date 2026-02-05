L' affondo di Salvini a Vannacci | Ora cambierei la costituzione

Matteo Salvini ha puntato il dito contro il generale Vannacci, accusandolo di aver sbagliato a lasciar perdere il centrodestra. Durante un comizio, il leader della Lega ha detto che ora cambierebbe la Costituzione, criticando le posizioni del militare. Salvini ha anche ricordato che Vannacci, quando indossava la divisa, aveva fatto intendere di essere sulla stessa lunghezza d'onda, ma poi si è allontanato, secondo lui, sbagliando. Il dibattito si scalda, e la polemica tra i due prosegue.

"Vannacci da uomo in divisa mi aveva detto 'avanti insieme', alcuni temi erano condivisi e condivisibili, poi se n'è andato, secondo me sbagliando perché chi divide il centrodestra finisce in corsia. Mi spiace umanamente, per la Lega non cambia. Non provo rancore, penso che la Lega possa crescere.

