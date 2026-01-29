Lega l’affondo di Fontana | Roberto Vannacci è un’anomalia nel partito Espulsione? Deciderà Salvini
Attilio Fontana non le manda a dire. In queste settimane ha criticato duramente Roberto Vannacci, definendolo un’“anomalia” nel partito. La questione potrebbe portare a una sua espulsione, ma alla fine deciderà Matteo Salvini. Intanto, l’attenzione resta sulle Olimpiadi di Milano-Cortina, che tra pochi giorni aprono i battenti.
Milano, 29 gennaio 2026 – Attilio Fontana in queste settimane ha certamente il pensiero lì, alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, al via tra pochi giorni (la cerimonia inaugurale si terrà venerdì 6 febbraio allo stadio San Siro). Ma certamente il “ caso Vannacci” è sul tavolo anche per il governatore della Lombardia, una delle culle del Carroccio. Parlando dell’eventualità che Roberto Vannacci possa lasciare la Lega il numero uno di Palazzo Lombardia, tra i big del Carroccio, nei giorni scorsi aveva preso tempo: "Non lo so, in questo momento sono concentrato sulle Olimpiadi" si era limitato a dire lunedì a margine di un evento a Milano, rispondendo a chi gli chiedeva un’opinione in merito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondimenti su Lega Milano
Lega: 'nessuna telefonata a Salvini per chiedere l'espulsione di Vannacci'
La Lega chiarisce di non aver contattato Salvini per chiedere l'espulsione di Vannacci.
Salvini e i timori di una scissione nella Lega: "Vedrò Vannacci. Nel partito c'è posto per capitani e generali"
Matteo Salvini cerca di rassicurare il suo partito, affrontando i timori di una possibile spaccatura interna.
Ultime notizie su Lega Milano
Argomenti discussi: L'affondo di Salvini: Non servono pesi improduttivi, chi esce da partito finisce nel nulla; Screzi tra Lega e FdI, l'affondo del Pd: Nelle rivalità politiche rischiano i progetti; Affondo di Tajani sulla Consob: falsità dalla Lega, non c’erano intese; Ghali a Milano-Cortina? L'affondo della Lega: Odiatore, umilia l'Italia | Libero Quotidiano.it.
L'affondo di Salvini: «Non servono pesi improduttivi, chi esce da partito finisce nel nulla»(LaPresse) - «Se vai in montagna e hai lo zaino troppo pesante, in vetta non ci arrivi. Non abbiamo bisogno di pesi improduttivi. Qualcuno ritiene che sia più garantito il suo seggio da altre parti: v ... msn.com
Affondo di Vannacci su Ranucci: «Racconta solo balle, mi baci la SchleinRoberto Vannacci attacca Report e Sigfrido Ranucci: accusa di faziosità, allusioni e strategia mirata per colpire avversari politici della sinistra progressista. Roberto Vannacci contro Report e Sigfr ... msn.com
«Italia, stiamo arrivando. Futuro nazionale, con Vannacci segretario». Altro che ricucitura con la Lega e con Matteo Salvini. Il partito del generale Roberto Vannacci è già bello che pronto. Dopo aver registrato il simbolo del nuovo partito di ultradestra, ieri quell facebook
Il simbolo di #FuturoNazionale, la nuova creatura ultrasovranista di Roberto #Vannacci, il dominio intestato a Giulio Battaglini, le tensioni nella Lega e nel centrodestra, la rete del generale Di Ettore Bellavia #28gennaio x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.