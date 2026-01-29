Attilio Fontana non le manda a dire. In queste settimane ha criticato duramente Roberto Vannacci, definendolo un’“anomalia” nel partito. La questione potrebbe portare a una sua espulsione, ma alla fine deciderà Matteo Salvini. Intanto, l’attenzione resta sulle Olimpiadi di Milano-Cortina, che tra pochi giorni aprono i battenti.

Milano, 29 gennaio 2026 – Attilio Fontana in queste settimane ha certamente il pensiero lì, alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, al via tra pochi giorni (la cerimonia inaugurale si terrà venerdì 6 febbraio allo stadio San Siro). Ma certamente il “ caso Vannacci” è sul tavolo anche per il governatore della Lombardia, una delle culle del Carroccio. Parlando dell’eventualità che Roberto Vannacci possa lasciare la Lega il numero uno di Palazzo Lombardia, tra i big del Carroccio, nei giorni scorsi aveva preso tempo: "Non lo so, in questo momento sono concentrato sulle Olimpiadi" si era limitato a dire lunedì a margine di un evento a Milano, rispondendo a chi gli chiedeva un’opinione in merito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lega, l’affondo di Fontana: Roberto Vannacci è un’anomalia nel partito. Espulsione? Deciderà Salvini

La Lega chiarisce di non aver contattato Salvini per chiedere l'espulsione di Vannacci.

Matteo Salvini cerca di rassicurare il suo partito, affrontando i timori di una possibile spaccatura interna.

