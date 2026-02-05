L' addio alla Lega partito da Roma Così l’esercito di Vannacci si prepara alla corsa al Campidoglio

Questa mattina a Roma, i simboli della Lega sono scomparsi dalla sezione di Ponte Milvio, lasciando spazio a manifesti, tessere e libri di “Noi con Vannacci”. L’esercito del generale Roberto Vannacci si sta organizzando per la corsa al Campidoglio, segnando la fine di un’epoca per il partito di Matteo Salvini e l’inizio di una nuova avventura politica.

I simboli della Lega dalla vecchia sezione di Ponte Milvio sono spariti da un bel po' di tempo per lasciare posto all'esposizione del libro, alle tessere e ai manifesti di "Noi con Vannacci", il movimento del generale Roberto Vannacci che oggi è ufficialmente pronto a trasformarsi in partito.

