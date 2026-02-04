L’addio di Vannacci alla Lega Zaia | Gli abbiamo aperto il partito come se fosse un principe ci servirà da lezione

Zaia commenta l’addio di Vannacci alla Lega e dice che ora bisogna fare i conti con le conseguenze. Il governatore del Veneto ricorda come il generale sia stato scelto e sostenuto dal partito, che gli ha aperto le porte come se fosse un principe. Zaia sottolinea che questa uscita può diventare una lezione, anche se lascia un po’ di amaro in bocca. Intanto, Vannacci sta valutando se dimettersi dal Parlamento europeo, visto che è stato eletto proprio grazie alla Lega e ai voti dei suoi militanti.

A distanza di ore dalla notizia dello strappo definitivo tra Roberto Vannacci e la Lega di Matteo Salvini, con il generale che ha deciso di mollare gli ormeggi per intraprendere una corsa in solitaria, ovvero il nuovo soggetto politico “Futuro Nazionale”, il dibattito a livello politico è ancora acceso, e le reazioni non si sono fatte attendere. «È innegabile che a Roberto Vannacci abbiamo spalancato le porte del partito come mai era accaduto con nessuno», è il commento di Luca Zaia, rilasciato in un’intervista al Corriere della Sera. «Salvini ha dimostrato di essere inclusivo e corretto, nell’ottica della perfetta ospitalità, per cui l’obiettivo è il far sentire l’ospite come un principe ma questa correttezza non è stata ripagata. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

