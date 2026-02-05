L’acqua frizzante fa dimagrire davvero? Cosa dicono i medici sui reali benefici e sui rischi

L’acqua frizzante piace a molti, ma non è una bacchetta magica per dimagrire. Un nuovo studio giapponese ha analizzato se le bollicine possono davvero aiutare chi cerca di perdere peso. I medici spiegano che, sebbene bere acqua frizzante possa dare una sensazione di sazietà, non sostituisce una dieta equilibrata e l’esercizio fisico. In sostanza, non bisogna aspettarsi miracoli, ma può essere un alleato in più, a patto di non esagerare con le bibite gassate zuccherate.

L'immunologo Mauro Minelli, docente di Nutrizione umana alla Lum: "Affermare che l'anidride carbonica sia un alleato universale del metabolismo appare pericoloso" L'idea di dimagrire semplicemente dissetandosi è allettante, ma l’acqua frizzante aiuta davvero a dimagrire? Uno studio giapponese accende i riflettori sul contributo delle 'bollicine' agli sforzi di chi prova a perdere peso. Il tema, però, non è semplice. "L'entusiasmo per i potenziali benefici metabolici dell'acqua frizzante merita, a mio avviso, una riflessione più ampia che consideri la complessità dell'ecosistema intestinale e la letteratura scientifica preesistente, spesso di segno opposto rispetto al singolo studio citato", spiega all'Adnkronos Salute l'immunologo Mauro Minelli, docente di Nutrizione umana alla Lum, intervenendo sulle qualità dell'acqua frizzante rilanciate dall'infettivologo Matteo Bassetti che ha citato una ricerca giapponese pubblicata sul 'British Medical Journal Nutrition'. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

