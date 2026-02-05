Acqua frizzante e dimagrimento | benefici e rischi per i diversi tipi di persona

Molti si chiedono se l’acqua frizzante possa aiutare a perdere peso. La verità è che non c’è una risposta chiara. Alcuni studi suggeriscono che potrebbe aiutare a sentirsi sazi più a lungo, ma altri mettono in guardia da possibili fastidi allo stomaco o problemi ai denti. La scelta di bere acqua gassata dipende molto dalla persona e dai suoi bisogni. Non è una bacchetta magica, ma può essere una valida alternativa alle bevande zuccherate. Tuttavia, bisogna usarla con moderazione e ascoltare il proprio corpo

**L'acqua frizzante, un'alternativa alle diete dimagranti? Non così semplice come sembra.** Quello che sembra un semplice bicchiere di acqua con gassosa potrebbe nascondere un dibattito scientifico in corso. Un nuovo studio giapponese ha messo in luce un effetto positivo sull'attività metabolica e sulla sensazione di sazietà legata all'acqua frizzante, un risultato che sta facendo discutere esperti di nutrizione e di salute. Ma non è certo un'iniziativa da prendere alla leggera. Secondo l'immunologo Mauro Minelli, docente di Nutrizione Umana alla Lum, l'entusiasmo per l'acqua con gas è "una riflessione troppo breve", soprattutto se non si considera l'intero sistema intestinale, e in particolare la sua complessità biochimica.

