Laboratori creativi a Capronno di Angera | serate dedicate all’arte e alla cultura nel Varesotto

Questa sera a Capronno di Angera si svolge una serata dedicata all’arte e alla cultura. In piazza Matteotti, le persone si riuniscono per creare con le proprie mani, usando cuscini in ciniglia. È un momento di relax e di condivisione, dove chi partecipa può dedicarsi un po’ di tempo senza fretta. L’evento fa parte di una serie di laboratori creativi organizzati nel paese, pensati per coinvolgere tutti, dai più giovani agli adulti.

**Capronno di Angera, 12 febbraio 2026 – Serata creativa a piazza Matteotti: due cuscini in ciniglia, manualità e tempo per sé.** Nel cuore del Varesotto, a Capronno di Angera, nei pressi della piazza G. Matteotti 2, si è svolta la seconda serata dedicata ai laboratori creativi. Il progetto, promosso da Catia Creazioni Handmade, è ormai un punto fermo per coloro che vogliono allontanarsi dalla routine quotidiana per immergersi in un’esperienza lenta, manuale e creativa. Giovedì 12 febbraio, dalle 19 alle 22, il laboratorio ha visto la realizzazione di due cuscini in ciniglia, un’attività semplice, ma particolarmente coinvolgente, che ha permesso ai partecipanti di concentrarsi, rilassarsi e condividere momenti di pace.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Capronno Angera

Venerdì sera a Capronno di Angera si tiene il primo di una serie di laboratori creativi all’uncinetto.

Questa mattina al Museo Eremitani di Padova, famiglie con bambini si sono riunite per partecipare a letture animate e laboratori creativi.

Ultime notizie su Capronno Angera

