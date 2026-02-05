Laboratori creativi all’uncinetto partono da Capronno di Angera con supporto locale

Venerdì sera a Capronno di Angera si tiene il primo di una serie di laboratori creativi all’uncinetto. L’appuntamento è alle 19 in piazza Matteotti 2, dove le persone si riuniscono per imparare e provare questa attività. L’iniziativa nasce con il supporto della comunità locale e vuole coinvolgere chi vuole scoprire i segreti di questa tecnica.

**Un ciclo di laboratori creativi parte da Capronno di Angera, con il primo incontro dedicato all’uncinetto** Venerdì 6 febbraio, alle ore 19, a Capronno di Angera, in piazza Matteotti 2, si svolge il primo evento di un nuovo ciclo di laboratori creativi. Lo spazio dedicato è Natura in Moto, presso il quale Catia Creazioni Handmade guida una sessione serale di lavoro all’uncinetto. L’attività, strutturata in modo da accompagnare passo dopo passo ogni partecipante, si concentra sulla realizzazione di un “mesh hat”, l’accessorio di tendenza del momento, che combina praticità e design moderno. La durata della lezione è di tre ore, dal 19 alle 22, e si rivolge a tutti, sia a coloro che hanno già esperienza con l’uncinetto, sia a coloro che desiderano iniziare a imparare.🔗 Leggi su Ameve.eu

