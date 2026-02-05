La YOLO+ sfiora l’impresa sul campo della Nextra | non basta un grande cuore contro Napoli

La YOLO+ Cestistica Benevento si ferma a pochi punti dalla vittoria contro la Nextra Napoli Women Basketball. La partita è stata combattuta, con le beneventane che hanno messo in difficoltà un’avversaria più esperta, ma alla fine hanno dovuto cedere di misura. Un risultato che lascia qualche rimpianto, ma anche la prova di una squadra che non si arrende facilmente.

Tempo di lettura: 2 minuti La YOLO+ Cestistica Benevento esce sconfitta di misura dalla trasferta sul campo della Nextra Napoli Women Basketball, al termine di una gara combattuta, in cui le cinghialesse hanno tenuto testa ad una formazione esperta e ben attrezzata. Non è bastata una prova di grande cuore alle sannite per portare a casa la vittoria, sfuggita per un soffio nel finale. Primi minuti equilibrati: la YOLO+ impatta bene con Manganiello e Szydlowska, mentre Napoli risponde con Scala e Visone. Dopo una prima metà di quarto punto a punto, la Nextra mette la freccia e si porta sul +9 con una tripla di Palacios.

