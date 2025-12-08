Pontedera sfiora l’impresa nel campo della capolista Ravenna
Ravenna – Pontedera 2-1 RAVENNA: Anacoura; Scaringi (1?st Luciani), Esposito, Solini; Donati (40?st Da Pozzo), Di Marco (34?st Viola), Rossetti (22?st Lonardi), Tenkorang, Rrapaj (22?st Falbo); Spini, Okaka. A disp. Borra, Stagni, Mandorlini, Motti, Calandrini, Zagre, Bianconi, Sermenghi, Menegazzo. All. Marchionni. PONTEDERA: Vannucchi; Cerretti, Corradini (32?st Pretato), Vona Perretta; Faggi (45?st Pietrelli), Scaccabarozzi, Manfredonia; Vitali, Ianesi (34?st Bassanini); Nabian (45?st Battimelli). A disp. Raffi, Strada, Milazzo, Gueye, Tarantino, Paolieri, Tempre, Anfolfi. All. Banchieri RETI: 1?pt Nabian, 49?st Luciani, 57’st Okaka RAVENNA – È una beffa atroce, di quelle che lasciano cicatrici profonde, quella subita ieri sera (7 dicembre) dal Pontedera sul campo del Benelli. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it