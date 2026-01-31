La Virtus Bologna ha sfiorato una vittoria storica sul campo del Monaco. La squadra italiana ha combattuto fino all’ultimo secondo, conquistando un 84-82 che ha fatto alzare in piedi il pubblico presente. Una rimonta intensa, conclusa con un finale da brivido, che lascia aperta la possibilità di un risultato ancora più incredibile.

La Virtus Bologna ha sfiorato l’impresa storica nel palazzetto del Principato, dove ha superato per 84-82 il Monaco con una rimonta epica e un finale da brivido. La partita, valida per il 25° turno della Eurolega, ha visto la squadra emiliana affrontare una delle favorite del torneo con il roster al completo, ma senza i titolari No Edwards, No Pajola e No Smailagic, che hanno lasciato il campo a un gruppo di riserve e giovani talenti. Nonostante l’assenza di alcuni pilastri, la Virtus ha dimostrato una forza mentale che ha sorpreso tutti. Il match è stato segnato da un’andatura instabile: i padroni di casa hanno dominato il primo tempo, portandosi avanti fino a +10, e hanno mantenuto il controllo anche nel terzo quarto, con un vantaggio che si è allargato a nove punti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Virtus Bologna sfiora l'impresa: vittoria sul campo contro Monaco con un finale da brivido

