La voce dei giovani si accende il baby Consiglio della 2ª Municipalità prende vita

Messinatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cerimonia di insediamento del Baby Consiglio della IIª Municipalità, con il giuramento stamani dei giovani consiglieri e la nomina dell’Ufficio di Presidenza.L’evento, fortemente voluto dal Consiglio della IIª Municipalità e coordinato dal presidente Davide Siracusano, si è tenuto nella. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

