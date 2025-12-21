A Chieti l' assemblea regionale dei Giovani Democratici con la segretaria nazionale Virginia Libero Di Muzio eletto alla guida dei Gd teatini
Si è svolta sabato 20 dicembre, in un gremito Piccolo Teatro dello Scalo, a Chieti, l’assemblea regionale dei Giovani Democratici d’Abruzzo, un appuntamento molto partecipato, che ha segnato un nuovo passaggio di rilancio dell’azione politica della giovanile democratica nella regione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
