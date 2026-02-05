Mattarella visita il villaggio olimpico

Sergio Mattarella è arrivato al Villaggio Olimpico di Milano. Il presidente della Repubblica ha visitato le strutture e ha incontrato alcuni membri della delegazione italiana. La visita è stata breve, ma ha fatto notizia perché il Capo dello Stato ha voluto vedere di persona i preparativi in vista dei prossimi Giochi.

Livigno, cartolina dalle emozioni: "Il Villaggio Olimpico? Scommessa vinta" Livigno si prepara a ospitare le Olimpiadi con interventi infrastrutturali in corso.

