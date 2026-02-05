Mattarella visita il villaggio olimpico

Sergio Mattarella è arrivato al Villaggio Olimpico di Milano. Il presidente della Repubblica ha visitato le strutture e ha incontrato alcuni membri della delegazione italiana. La visita è stata breve, ma ha fatto notizia perché il Capo dello Stato ha voluto vedere di persona i preparativi in vista dei prossimi Giochi.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato al Villaggio Olimpico di Milano. Il Capo dello Stato visiterà la struttura e incontrerà parte della delegazione italiana. Ad accoglierlo anche Arianna Fontana, una dei quattro portabandiera azzurri nella cerimonia di apertura delle.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

