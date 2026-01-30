Villa Mussolini l’offerta di destra e la paura dei nostalgici | la vendita è congelata

La Fondazione Carim di Rimini ha deciso di prendersi altri quattro mesi per scegliere a chi vendere Villa Mussolini. La storica villa di Riccione, legata al passato di Mussolini, resta al centro di polemiche tra chi vuole mantenerne il ricordo e chi teme che la vendita possa cancellare un pezzo di storia. Intanto, i nostalgici si oppongono all’eventuale trasferimento e si preparano a difendere il patrimonio storico. La decisione definitiva ancora non si vede, mentre le discussioni continuano a infiammare il dibattito locale.

Rimini, 30 gennaio 2026 – Quattro mesi per decidere il destino di Villa Mussolini. È il tempo che si è preso la Fondazione Carim di Rimini, l’ente proprietario dell’immobile, per scegliere a chi vendere la storica villa riccionese dove Benito Mussolini trascorreva le vacanze e che porta ancora il suo nome. Villa Mussolini, tutto rimandato al 30 maggio. Ieri la Fondazione ha comunicato il rinvio sulla decisione ai tre offerenti: il Comune di Riccione; la società torinese David2, legata all’imprenditore ed ex parlamentare dell’Msi Massimo Massano; l’azienda Riccione piadina. "Prima di procedere alla fase della trattative, anche in considerazione della mancanza di alcuni documenti, abbiamo deciso di procrastinare al 30 maggio la decisione ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Villa Mussolini, l’offerta di destra e la paura dei nostalgici: la vendita è congelata Approfondimenti su Villa Mussolini Villa Mussolini, il Comune formalizza l’offerta: la giunta autorizza l’acquisizione dello storico immobile Villa Mussolini, il Comune di Riccione presenta l'offerta per l'acquisto Il Comune di Riccione ha avanzato una proposta di acquisto per Villa Mussolini. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Villa Mussolini a rIccione all'asta, il comune interessato: «Se la compriamo non gli cambiamo nome» Ultime notizie su Villa Mussolini Argomenti discussi: Riccione, la proposta di David2 per Villa Mussolini: farla diventare polo di arte e design; Villa Mussolini in vendita, la società legata a un ex missino offre 2 milioni di euro: il ritorno al futuro (e al futurismo) di Riccione; Una società di Torino interessata a Villa Mussolini di Riccione; Villa Mussolini, in corsa i torinesi. Villa Mussolini in vendita, un privato offre il doppio del Comune di RiccioneVilla Mussolini a Riccione potrebbe presto parlare torinese . Come riportano 'il Resto del Carlino' e i media locali la Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, che ha acquisito l'immobile nel 1997, s ... rainews.it Villa Mussolini in vendita, il futuro guarda a destra: una società legata all'ex deputato missino offre più del Comune di RiccioneSi tratta della società David 2 che fa capo all’imprenditore torinese 74enne Massimo Massano. Benito Mussolini era solito trascorrere le vacanze estive in questa villa che si affaccia sul mare, oggi s ... corrieredibologna.corriere.it VILLA MUSSOLINI - Oltre al Comune di Riccione, offerte da David2 di Torino e Piada Riccionese. La Fondazione proprietaria dell'immobile: "Sarà programmato un incontro di approfondimento con ciascuno degli offerenti" - facebook.com facebook Villa Mussolini in vendita, un privato offre il doppio del Comune di Riccione #ANSA x.com

