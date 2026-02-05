Ginevra Festa, la velina di Striscia la Notizia, faceva scuola insieme a Geolier. La scoperta è arrivata dopo che alcuni hanno notato i loro percorsi condivisi. Nessuna polemica, solo un dettaglio sulla loro vita passata. Ginevra e Geolier si conoscevano dai tempi del liceo, prima di entrare nel mondo dello spettacolo.

In un’intervista la velina di Striscia la Notizia Ginevra Festa si è a lungo raccontata tra carriera e vita privata e ha rivelato che da bambina andava a scuola con. Geolier. Tra le sei veline di Striscia la Notizia vediamo anche Ginevra Festa. La ballerina, 26enne viene da Secondigliano, dal Rione Gescal, lo stesso quartiere di Geoiler. A Il Corriere della Sera ha rivelato un aneddoto inerente proprio al cantante, di cui è stata compagna di scuola e che arriva dal suo stesso quartiere: “Da bambini frequentavamo le stesse scuole elementari. Non si può dire che tra noi sia nata chissà quale amicizia ma io ricordo che con Emanuele ed altri bambini all’epoca ci vedevamo di pomeriggio per giocare sul campo di calcio che era dietro casa. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - La velina di Striscia la Notizia Ginevra Festa andava a scuola insieme a Geolier

Ginevra Festa, la nuova velina di Striscia, si racconta senza filtri.

Ginevra Festa è una delle veline di Striscia la Notizia, il noto programma televisivo di Italia Uno.

