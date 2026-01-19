Chi è Ginevra Festa velina di Striscia la Notizia? Età e Instagram

Ginevra Festa è una delle veline di Striscia la Notizia, il noto programma televisivo di Italia Uno. Nata nel 1996, ha attirato l’attenzione per la sua presenza sul palco e sui social. Su Instagram, con il nome GinevraFesta, condivide aspetti della sua vita e della sua carriera. In questo articolo, si approfondiscono età, carriera e presenza online della giovane figura televisiva.

A Striscia la Notizia tra le sei veline c’è anche la talentuosa ballerina Ginevra Festa: chi è, l’età, la vita privata, la carriera e dove seguirla sui social, da Instagram a TikTok. Quando è nata e quanti anni ha Ginevra Festa velina di Striscia la Notizia? Stando alla sua biografia sappiamo che la ballerina è nata a Napoli il 5 novembre 1999 e la sua età oggi è di 26 anni. È del segno zodiacale dello Scorpione. In quanto all’altezza possiamo dire che Ginevra di Striscia è alta 1 metro e 75 centimetri circa. Da sempre appassionata di danza, è diventata una ballerina professionista e ha già calcato palchi importanti con artisti come Sfera Ebbasta ed Elodie, ma non solo. 🔗 Leggi su Novella2000.it

