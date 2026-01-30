Ginevra Festa velina a Striscia | Da Secondigliano ho realizzato un sogno Io e Geolier eravamo a scuola insieme

Ginevra Festa, la nuova velina di Striscia, si racconta senza filtri. Originaria di Secondigliano, ha iniziato a ballare tra le strade del suo quartiere, sognando di arrivare in televisione. Ora, a 26 anni, ha realizzato quel sogno: essere in tv, anche grazie a Geolier, con cui andava a scuola. La sua storia dimostra come la determinazione possa portare lontano, anche partendo da un quartiere difficile.

