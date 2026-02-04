Alle Olimpiadi di Milano-Cortina gareggia anche un'ex tester di Formula 1 | chi è Simona De Silvestro

Da fanpage.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Simona De Silvestro, ex tester di Formula 1, si prepara a fare il salto nel mondo delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Dopo aver lavorato con la Sauber a Fiorano, ha deciso di cambiare sport e ora gareggerà nel bob. La sua presenza in Italia attira già l’attenzione, mentre si allena per la sua prima grande competizione invernale.

Dalla Formula 1 "assaggiata" con la Sauber a Fiorano alla nuova vita sul ghiaccio: Simona De Silvestro sarà ai Giochi di Milano-Cortina 2026 nel bob. Ha un passato da protagonista tra IndyCar, Formula E e Supercars: oggi rappresenta l'Italia alle Olimpiadi Invernali.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

