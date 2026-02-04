Alle Olimpiadi di Milano-Cortina gareggia anche un'ex tester di Formula 1 | chi è Simona De Silvestro

Simona De Silvestro, ex tester di Formula 1, si prepara a fare il salto nel mondo delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Dopo aver lavorato con la Sauber a Fiorano, ha deciso di cambiare sport e ora gareggerà nel bob. La sua presenza in Italia attira già l’attenzione, mentre si allena per la sua prima grande competizione invernale.

Dalla Formula 1 "assaggiata" con la Sauber a Fiorano alla nuova vita sul ghiaccio: Simona De Silvestro sarà ai Giochi di Milano-Cortina 2026 nel bob. Ha un passato da protagonista tra IndyCar, Formula E e Supercars: oggi rappresenta l'Italia alle Olimpiadi Invernali.🔗 Leggi su Fanpage.it

La Federazione Italiana Sport Invernali ha annunciato i convocati per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, con un totale di 109 atleti.

Il Viminale ha chiarito cosa faranno gli agenti dell’ICE alle Olimpiadi di Milano e Cortina.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ice alle Olimpiadi Milano-Cortina, Piantedosi «non potrà mai fare attività di polizia in Italia»Inoltre il ministro dell’Interno, alla Camera, sottolinea: «Polemica infondata: Ice non è operativa» ... msn.com

Andrea Bocelli: Alle Olimpiadi come Pavarotti nel 2006: un onore. Quella volta con Alberto Tomba in pista tra i turisti (come due scemi)Il tenore protagonista della cerimonia di inaugurazione dei Giochi Milano-Cortina a San Siro: Le previsioni danno pioggia, mi prenderò tutta l’acqua possibile. Io sciavo, ora sono diventato un po’ pi ... quotidiano.net

MILANO CORTINA | Anche droni, snipers e radar per la sicurezza dei Giochi olimpici invernali. Coinvolte 4.000 unità del Ministero della Difesa, previste varie zone rosse. #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/speciali/milano_cortina_2026/ - facebook.com facebook

A Milano-Cortina il manifesto della prevenzione: "Ogni movimento conta" x.com