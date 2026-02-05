La torcia accende la protesta di studenti Pro Pal e antagonisti | in centinaia fra Francesco Sforza e la Statale Via Israele dai Giochi

Inizia con una torcia accesa la protesta degli studenti e degli antagonisti a Milano. Centinaia di persone si sono radunate tra via Francesco Sforza e l’Università Statale, gridando “Via Israele dai Giochi”. La presenza di famiglie reali e leader mondiali per le Olimpiadi ha acceso anche le voci di chi si oppone alla manifestazione, portando in strada tensioni e scontri.

Milano, 5 febbraio 2026 – La vetrina internazionale fornita dalle Olimpiadi invernali, l'arrivo a Milano di famiglie reali e capi di Stato non poteva non essere sfruttata da movimenti di protesta formati da studenti, attivisti filopalestinesi, antagonisti della galassia della sinistra (in alcuni casi estrema). E così è stato a partire dal pomeriggio di oggi, quando in centinaia si sono radunati in via Sforza, fra il Policlinico e l'università Statale dov'era previsto il passaggio della torcia olimpica. Olimpiadi, nel pomeriggio a Milano la protesta di studenti e movimenti antagonisti L'assemblamento in via Sforza .

