La discesa delle Terme di Agnano è ancora chiusa | è passato quasi un mese La strada colpita da una frana

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La strada che costeggia le Terme di Agnano è chiusa e interdetta alla circolazione dallo scorso 25 novembre e non si conoscono i tempi di ripristino della viabilità. La chiusura dunque, da quasi un mese, sta causando notevoli disagi al traffico nell'area Ovest di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

