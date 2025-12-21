La discesa delle Terme di Agnano è ancora chiusa | è passato quasi un mese La strada colpita da una frana
La strada che costeggia le Terme di Agnano è chiusa e interdetta alla circolazione dallo scorso 25 novembre e non si conoscono i tempi di ripristino della viabilità. La chiusura dunque, da quasi un mese, sta causando notevoli disagi al traffico nell'area Ovest di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Chiusa per frana la discesa delle Terme: traffico in tilt a Bagnoli e Agnano
Leggi anche: La strada che collega Palermo a Belmonte chiusa da 4 anni per una frana: consegnati i lavori
La discesa delle Terme di Agnano è ancora chiusa: è passato quasi un mese. La strada colpita da una frana - La strada che costeggia le Terme di Agnano è chiusa e interdetta alla circolazione dallo scorso 25 novembre e non si conoscono i tempi di ripristino della ... fanpage.it
Chiusa per frana la discesa delle Terme: traffico in tilt a Bagnoli e Agnano - È congestionata, dalle prime ore di oggi, 26 novembre, tutta l'area tra Bagnoli, Agnano e parte di Fuorigrotta: il motivo è la chiusura del primo tratto di via Agnano agli Astroni, la strada che ... fanpage.it
Terme di Agnano: momenti di relax tra acque termali e fascino storico - Le Terme di Agnano, un luogo unico ricco di fascino millenario, incastonato nel paesaggio suggestivo di Napoli, che propone ai ... siviaggia.it
Frana la discesa delle Terme: traffico in tilt tra Bagnoli e Agnano - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.