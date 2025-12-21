La strada che costeggia le Terme di Agnano è chiusa e interdetta alla circolazione dallo scorso 25 novembre e non si conoscono i tempi di ripristino della viabilità. La chiusura dunque, da quasi un mese, sta causando notevoli disagi al traffico nell'area Ovest di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Chiusa per frana la discesa delle Terme: traffico in tilt a Bagnoli e Agnano

Leggi anche: La strada che collega Palermo a Belmonte chiusa da 4 anni per una frana: consegnati i lavori

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La discesa delle Terme di Agnano è ancora chiusa: è passato quasi un mese. La strada colpita da una frana - La strada che costeggia le Terme di Agnano è chiusa e interdetta alla circolazione dallo scorso 25 novembre e non si conoscono i tempi di ripristino della ... fanpage.it