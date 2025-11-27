Per la strada provinciale Valdaveto si teme una lunga chiusura

«In Valdaveto c’è molta preoccupazione, perché si è capito che questa chiusura, rispetto a quella dei mesi scorsi, non sarà di breve durata, ma sarà lunga». Federico Bonini, consigliere provinciale del centrodestra, ha riportato in Consiglio provinciale la difficile situazione della strada della. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it