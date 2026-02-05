La squadra finlandese colpita da norovirus prima del debutto alle Olimpiadi

La nazionale finlandese di hockey su ghiaccio femminile ha avuto un guaio prima di iniziare i giochi di Milano-Cortina. Alcune giocatricce si sono ammalate di norovirus, rischiando di compromettere la partecipazione. La partita contro il Canada, in programma oggi, si presenta subito come una sfida difficile per le finlandesi.

